O tiroteio ocorreu em Paio Pires, no concelho do Seixal.

Oito homens foram ontem detidos pela Polícia Judiciária, suspeitos de envolvimento num tiroteio que ocorreu no final do mês de agosto, em Paio Pires, no concelho do Seixal.

Tentativa de homicídio, dano qualificado e detenção de arma proibida são os crimes pelos quais estão agora indiciados. Na sequência de uma desavença, os suspeitos terão disparados vários tiros na via pública.