Homem apanhado a cortar travões de trotinetes elétricas | VÍDEO

Um homem foi detido na Flórida, depois de ter sido gravado a cortar os travões de várias trotinetes elétricas de uma empresa de aluguer, através de uma câmara de vigilância.

Randall Wiliams, de 59 anos, foi preso no domingo e ofereceu resistência aos agentes, enquanto estava a ser detido. A polícia de Fort Lauderdale, citada pela ABC News, declarou ter encontrado mais de 20 trotinetes com os travões cortados.

O que motivou o homem a cortar os travões do transporte ainda não é de conhecimento público. A empresa de aluguer já retirou as trotinetes da rua.

E-SCOOTER SABOTAGE? Authorities say they've arrested a man for cutting the brake lines of electric rental scooters in South Florida. https://t.co/2LhpxKUGP6 pic.twitter.com/Rve4KHJU9w