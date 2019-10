Perseguição policial a carro furtado provoca dois feridos ligeiros no Porto

Um acidente, na madrugada desta quinta-feira, provocou dois feridos sem gravidade, no Porto. As duas pessoas terão sido socorridas pelo INEM, na sequência de uma perseguição policial, que já foi confirmada pela PSP do Porto.

O automóvel, onde seguiam dois homens e uma mulher, embateu contra um poste, na Praça da República. As autoridades suspeitam de que se trata de um carro furtado, pois a chave não estava não estava na ignição. Contudo, ainda não existe queixa do seu desaparecimento.

A perseguição terá começado depois de o carro ter passado um sinal vermelho. O Jornal de Notícias apurou junto de um condutor, que testemunhou o acontecimento, que o carro inverteu a marcha e acabou por circular em sentido contrário, na rua de sentido único.