Ataque a esquadra em Paris provoca a morte de quatro agentes

Um ataque à esquadra central da polícia, localizada no centro de Paris, perto da Catedral Notre-Dame, provocou a morte de quatro agentes, segundo a Agência France Press (AFP). O suspeito do ataque, cuja identidade ainda não é conhecida, era um funcionário administrativo da esquadra e foi abatido pelas autoridades, de acordo com o jornal Le Parisien.

O homem terá entrado na sede da polícia, na capital francesa, com uma faca e feriu vários agentes. Cinco pessoas foram atingidas, das quais quatro acabaram por não sobreviver aos ferimentos e uma encontra-se em estado grave. Até ao momento, não são conhecidos os motivos que levaram o homem a realizar o ataque.

No local estão o primeiro-ministro Édouard Philippe, o ministro do Interior Christophe Castaner e o procurador de Paris.

Foi establecido um perímetro de segurança em volta do local e as estações de metro mais próximas foram encerradas.