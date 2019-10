Adolescente de 15 anos foi esqueado por colega no interior de escola em Matosinhos

Um adolescente, de 15 anos, foi esfaqueado, esta quinta-feira de manhã, por um colega numa escola básica em Matosinhos.

Segundo o Correio da Manhã, o ataque ocorreu no interior da escola EB2,3 de Perafita e a vítima teve de ser transportada para a ala pediátrica do Hospital São João, no Porto.

O agressor tem a mesma idade da vítima.

A direção da escola foi contactada pelo Correio da Manhã. No entanto, recusou-se a prestar declarações.

As causas do incidente são ainda desconhecidas.