Zebra foi abatida a tiro após fugir de circo na Alemanha

Uma zebra foi abatida a tiro, na Alemanha, depois de fugir de um circo.

Tudo aconteceu esta quarta-feira de manhã, depois de as autoridades alemãs receberem o alerta para uma zebra a correr desgovernada numa autoestrada no norte do país, provocando um acidente entre dois veículos. O animal continuou em fuga e a autoestrada acabou por ser encerrada ao trânsito, levando a polícia a despoletar uma operação para capturá-lo.

Antes de conseguir voltar a fugir, depois de ser localizada, a zebra ainda deixou um agente ferido, sem gravidade, um carro de patrulha danificado, e foi contra outro veículo que circulava na autoestrada.

A zebra foi depois localizada num campo perto da autoestrada. As autoridades tentaram neutralizar o animal, com a ajuda do tratador do circo, mas viram-se obrigadas a chamar uma unidade de resgate de animais e bombeiros depois de não conseguirem.

Viria a acontecer o pior. A zebra foi abatida a tiro.

Depois de inúmeras críticas à atuação das autoridades, e questionados sobre a razão pela qual a zebra foi abatida em vez de neutralizada, a polícia alemã limitou-se a dizer que as circunstâncias dos disparos estão a ser investigadas.