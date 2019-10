Filha de Katia Aveiro surge com chupeta de luxo

Valentina, a filha mais nova de Katia Aveiro, tem apenas um mês, mas já dá nas vistas com alguns pormenores que não escapam aos mais atentos.

Através do Instagram, a irmã de Cristiano Ronaldo partilhou um vídeo onde a pequena Valentina surge a usar uma chupeta de luxo, da marca Gucci, com diamantes.

“Bom dia com o olhar mais sedutor do mundo”, escreveu Katia Aveiro, no vídeo em que a filha surge a dormir.

Recorde-se que Valentina é filha de Katia Aveiro e Alexandre Bertolucci. Dinis e Rodrigo, os outros filhos da cantora, são fruto de um casamento anterior.