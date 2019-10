Freitas do Amaral vai ser velado nos Jerónimos

O fundador do CDS estava internado no hospital da CUF, em Cascais, desde dia 16 de setembro.

O funeral de Diogo Freitas do Amaral vai realizar-se no próximo sábado no cemitério da Guia, em Cascais. Segundo avançou uma fonte familiar à agência Lusa, o corpo do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros vai ainda ser velado, durante esta sexta-feira, no Mosteiro dos Jerónimos.

O corpo vai chegar a Belém durante a tarde, onde também está prevista uma missa.

O fundador do CDS-PP morreu esta sexta-feira, vítima de um cancro nos ossos. Estava internado no hospital da CUF, em Cascais, desde dia 16 de setembro.