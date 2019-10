Grupo ecologista pinta Ministério das Finanças britânico "de sangue"

O grupo Extinction Rebellion usou, esta quinta-feira, um camião de bombeiros para lançar 1800 litros de sangue falso contra as paredes do Ministério das Finanças do Reino Unido, em Londres.

O grupo ecologista esclareceu, em comunicado, que esta era a forma de “sublinhar a incoerência do Governo britânico, que insiste que o Reino Unido está na vanguarda da luta contra as alterações climáticas enquanto investe somas enormes em projetos de exploração de combustíveis fósseis".

O veículo foi cercado pelas forças policiais, que detiveram três homens e uma mulher.

Esta não é a primeira vez que o grupo ecologista atua, sendo que, em abril deste ano, bloquearam, durante dez dias, várias pontes em Londres. O objetivo das manifestações é chamar a atenção para a “emergência climática”, já que o grupo quer que o Reino unido atinja a neutralidade climática até 2025, enquanto o governo aponta para 2050.

Extinction Rebellion's plan to spray 1,800 litres of fake blood on the treasury did not get off to the best start pic.twitter.com/c2WYHM2Tuc