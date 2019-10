Bruno de Carvalho revela novo desafio profissional

Bruno de Carvalho anunciou, esta quinta-feira, que aceitou um novo desafio a nível profissional.

Através das redes sociais, o ex-presidente do Sporting revelou que vai ser comentador desportivo numa rádio.

“Decidi aceitar um novo desafio na minha vida profissional! É com muito prazer que informo que estarei com todos vocês, a partir de amanhã sexta-feira dia 4 de outubro de 2019 às 12h30, na Rádio Estádio, para comentar o desporto português. Comentário com assinatura Bruno de Carvalho. Todas as sextas às 12h30”, escreveu .