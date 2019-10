Jovem piloto Francisco Milheiro vence na Rampa de Boticas

O jovem piloto Francisco Milheiro venceu na categoria Taça de Portugal, da Rampa de Boticas, a última prova do Campeonato Portugal Montanha JC Group 2019, naquela que constituiu a sua época de estreia.

Francisco Milheiro, com 19 anos, oriundo de Guimarães, afirmou “ter ido para esta prova com o intuito de ganhar e nunca com o segundo lugar como opção”.

“No entanto, tive pena de o meu concorrente mais direto não estar presente”, disse ainda Francisco Milheiro, explicando que conseguiu "resolver os problemas principais de aderência do carro e assim lutar pela vitória”.

Francisco Milheiro fez uma temporada regular, posicionando-se para durante a época de 2020 consolidar a sua afirmação nos meios automobilísticos.