Filomena Cautela vai ter novo programa e Ellen DeGeneres enviou-lhe uma mensagem

Apresentadora norte-americana é a criadora do formato que Filomena Cautela vai apresentar.

Em breve vai estrear na RTP, com Filomena Cautela como anfitriã, o programa ‘Jogo de Todos os Jogos’, uma adaptação de ‘Game of Games’, formato criado e apresentado pela norte-americana Ellen DeGeneres.

Neste contexto, a apresentadora gravou uma mensagem para Filomena Cautela e para os portugueses.

“Olá, Portugal. Sou a Ellen DeGeneres e vou levar o meu concurso, ‘Game of Games’, para o vosso país e vocês nem imaginam quem é que vai apresentar. Não percam o concurso. Vai ser uma bomba. E não estou a brincar, aqui passamos a vida a explodir coisas… o tempo todo”, diz Ellen Degeneres no vídeo partilhado no Instagram de Filomena Cautela.