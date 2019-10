André Ventura: "O Chega vai chegar ao Parlamento já no próximo domingo, para tristeza de todos os poderes instalados"

André Ventura, presidente do Chega, esteve presente esta quinta-feira no comício de encerramento da campanha das eleições legislativas.

O comício, que teve lugar esta quinta-feira em Cascais, contou com cerca de 200 apoiantes. André Ventura considera que “o Chega foi sem dúvida a principal novidade” nesta campanha eleitoral.

“Estamos mesmo à entrada da cidade e as muralhas que vamos destruir são as de um regime que há muito devia ter sido substituído”, disse o líder do partido perante uma plateia de mais de 200 apoiantes.

“O Chega vai chegar ao Parlamento já no próximo domingo, para tristeza de todos os poderes instalados. A partir daí nunca mais vamos parar”, disse Ventura no discurso de encerramento da campanha eleitoral.