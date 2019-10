Termómetros vão chegar aos 28 graus num dia marcado pela chuva

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), apesar da chuva que se vai sentir em algumas regiões do país, os termómetros vão chegar aos 28 graus esta sexta-feira. É ainda esperada uma pequena subida da temperatura mínima em todo o território continental.

Segundo o IPMA, nas regiões Norte e Centro é esperado céu geralmente muito nublado, com abertas nas regiões mais interiores, tornando-se gradualmente pouco nublado ou limpo a partir da tarde. Estão ainda previstos períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral até início da manhã, passando a aguaceiros fracos e pouco frequentes até final da manhã.

Na região Sul, o céu vai estar geralmente muito nublado, apresentando-se pouco nublado ou limpo na costa sul do Algarve e nas restantes regiões a partir do início da tarde. Possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral oeste até meio da manhã.

A temperatura máxima vai variar entre os 28 graus, em Faro, Évora e Castelo Branco, e os 21 Graus, na Guarda e Viana do Castelo. Já a temperatura mínima vai oscilar entre os 17 graus, em Faro, e os 11 graus, em Viseu.