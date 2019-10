Rapaz de 14 anos leva arma para escola em Lisboa por ser vítima de bullying

A PSP recebeu, esta quinta-feira, um alerta de que um aluno, de 14 anos, da Escola Marquês de Pombal em Lisboa, tinha levado uma arma para aquele estabelecimento de ensino.

Foi mobilizada uma patrulha da PSP, do programa especial ‘Escola Segura’, que depois de se dirigir à escola encontrou na posse do adolescente uma pistola de calibre 6.35mm.

A notícia é avançada pela TVI24, que adianta que o aluno levou a arma para escola para se proteger por ser vítima de bullying.

A arma foi retirada ao rapaz por um colega, ainda antes de as autoridades serem alertadas, sendo que assim que a PSP chegou a pistola foi apreendida de imediato.

No âmbito do caso, ainda segundo a TVI24, foi realizada uma busca à casa dos pais do rapaz que tinha levado a arma, tendo sido aprendida outra arma e diversas munições.

Foram também identificados vários alunos.