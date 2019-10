Jessica Athayde pede desculpa em direto

A atriz Jessica Athayde recordou em direto a sua gravidez e voltou a afirmar que não foi só difícil para si, mas para todas as pessoas que estavam à sua volta e em quem acabou por descarregar.

Jessica Athayde aproveitou estar agora a apresentar o Você na TV, da TVI, para voltar a pedir desculpas publicamente pelo seu feitio durante a gravidez de Oliver, que nasceu há quatro meses.

Ao partilhar excertos do documentário, feito em parceria com a Vogue, que se foca na fase de gestação e nos primeiros tempos do filho, a atriz confessou que foi muitas vezes “chata” com as as pessoas mais próximas, em especial com o pai de Oliver, Diogo Amaral, com quem já terminou a relação amorosa.

Por outro lado, Jessica Athayde adiantou que assim que viram Oliver todos os momentos difíceis da gravidez foram esquecidos.

Mas deixou ainda o recado: “A toda a gente que fui insuportável durante a gravidez, estou a tentar redimir-me”.