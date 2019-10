Homem foi detido depois de ser filmado a chicotear o filho dezenas de vezes com uma extensão elétrica

Um homem foi detido depois de agredir violentamente o seu filho de três anos.

As imagens captadas por uma câmara de videovigilância de uma loja no estado norte-americano de Ohio, mostram o suspeito, de 27 anos, a chicotear a criança, com o fio de uma extensão elétrica, dezenas de vezes, num parque de estacionamento. Os funcionários da loja acabaram por alertar a polícia, que divulgou as imagens para que o homem fosse identificado.

As imagens, que foram captadas no passado dia 24 de setembro, rapidamente se tornaram virais.

"O facto de tantas pessoas terem telefonado tão rapidamente foi incrível", disse Andre Edwards, detetive policial, à ABC 6.

O suspeito, Robert Lee Slocum, acabou por ser detido.

Segundo Andre Edward, as imagens eram tão gráficas que incomodaram o próprio agressor. “Ele viu o vídeo e admitiu que era muito perturbador ... parecia extremamente arrependido”, contou.

As imagens mostram o homem a segurar a criança, que se contorce do lado de fora do carro, a chicotear o filho pelo menos 35 vezes.

Embora a punição corporal seja legal em Ohio, as autoridades disseram que o Slocum fez foi excessivo e qualificado como agressão. "A força que foi usada é quase inaceitável. Não sei o que o garoto poderia ter feito. É excessivo ”, disse Edwards.