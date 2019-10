Benfica multado por moeda que provocou "hematoma" em árbitro

Tiago Martins apitou partida do clube da Luz frente ao Setúbal, que acabou com a vitória dos 'encarnados'.

O Benfica vai ser multado em 3.188 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol devido a um incidente com o árbitro Tiago Martins, anunciou, esta sexta-feira, o organismo. Em causa está o jogo entre as ‘águias’ e o Vitória de Setúbal, em que o juiz alegou ter ficado com um hematoma após ter sido atingido por uma moeda.

“Quando a equipa de arbitragem se dirigia para o túnel de acesso aos balneários, os adeptos afetos ao Benfica, proveniente da bancada Emirates, claramente identificados pelos cachecóis e camisolas que vestiam alusivas ao clube visitado, lançaram uma moeda, que atingiu o árbitro no peito, criando um ligeiro hematoma", lê-se na nota do Conselho de Disciplina.

Também o FC Porto foi multado em 1.913 euros devido ao comportamento dos adeptos na visita ao Rio Ave.