Custódia Gallego falou sobre morte do filho: "Ainda acho que pode ser mentira"

Para a atriz “o caos do universo teve um deslize”.

A atriz Custódia Gallego esteve esta sexta-feira de manhã no Programa da Cristina, na SIC, onde falou sobre os momentos difíceis que viveu no ano passado, quando seu filho Baltazar morreu, vítima de cancro, a mesma doença que a personagem que agora desempenha na novela sofre.

Custódia Gallego não quis abordar o assunto delicado a fundo, mas acabou por confessar: “Às vezes ainda acho que pode ser mentira”.

“Para se distrair”decidiu mergulhar ainda mais no trabalho. “Tudo o que me consegue focar quase a 100% a minha cabeça e o meu corpo é bom porque tudo o resto…”, começou por explicar, acrescentando: “É uma pessoa que viveu comigo 31 anos, portanto, tenho muito mais saudades do que se tivesse deixado de existir uma pessoa de cinco anos. Isto é horrível de se dizer, mas é a realidade. É muita pessoa para eu não sentir falta todos os dias, a toda a hora, em todos os momentos”.

A atriz acredita que “o caos do universo teve um deslize” e afirma não estar ainda perdoada para perdoar tal ‘deslize’. “Estou a fazer o processo de deixa cá ver quando é que é”, adiantou.