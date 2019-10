Benfica defende Bernardo Silva e fala de "doença dos tempos"

O jogador do Manchester City tem até dia 9 de outubro para responder à acusação da Federação Inglesa.

O Benfica defendeu o ex-jogador do clube Bernardo Silva, através de uma nota na newsletter do clube, onde diz não concordar com a atitude da Federação Inglesa de acusar o português de racismo e diz que tudo não passa de uma "doença dos tempos"

Recorde-se que o jogador fez um tweet onde publicou uma fotografia do seu colega de equipa do Manchester City Benjamin Mendy e da personagem utilizada nos chocolates Conguitos, comparando os dois, o que foi considerado uma atitude racista por parte da Federação Inglesa. "Transformar uma simples brincadeira entre dois colegas e dois amigos num tweet com intuitos racistas, e abrir um processo por conduta imprópria, é sinal de uma doença dos tempos", pode ler-se na nota publicada pelo Benfica.

Na opinião do clube das águas, Bernardo Silva é "um jovem que sempre se distinguiu pela sua simplicidade, caráter e boa formação. Por onde passa deixa sempre saudades e consegue o feito de treinadores e colegas que com ele lidam serem unânimes nos elogios à sua natureza alegre e espontânea", elogia o clube. O jogador tem até ao dia 9 de outubro para responder e apelar da deliberação da Federação sobre o caso.