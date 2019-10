Polícia manda parar carro em excesso de velocidade e acaba por ajudar bebé a nascer

Um polícia do condado de Collier, na Flórida, parou um carro que seguia em excesso de velocidade sem nunca esperar o que viria a seguir: Robert Pounds acabou por auxiliar uma mulher a dar à luz.

O carro seguia numa velocidade superior ao limite permitido por lei às quatro horas da madrugada de terça-feira, quando o agente da polícia mandou parar o carro. Ao falar com o condutor, este explicou-lhe que apenas estava a conduzir tão rápido porque a mulher tinha entrado em trabalho de parto.“Agente, tem o direito de me parar, não vou mentir, mas temos um bebé prestes a nascer”, disse o pai da criança, citado pelo USA Today.

Apesar de não ter acreditado logo no homem, o agente acabou por perceber a situação ao ouvir os gritos da mulher que estava sentada no banco de trás. O polícia pediu o apoio de reforços médicos mas o bebé acabou por nascer antes de estes terem chegado ao local, com a sua ajuda. Aos jornais internacionais, Pounds conta que recebeu formação para lidar com este tipo de situações, enquanto se formava para se tornar agente, o que facilitou bastante a situação.

“Não fico abalado com muita facilidade, mas esta situação deixou-me ansioso porque se tratava de um recém-nascido (…). Só queria ajudar a mãe e a bebé”, confessou. “Ficariam surpreendidos com a quantidade de desculpas que ouvimos quando paramos alguém por excesso de velocidade, mas esta era uma boa desculpa”.