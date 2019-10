António Costa exalta-se com idoso e chama-o mentiroso

A situação ocorreu nas galerias do Terreiro do Paço.

António Costa exaltou-se esta quinta-feira, durante uma arruada em Lisboa, com um popular idoso. Enquanto passava nas galerias do Terreiro do Paço, um homem dirigiu-se ao atual primeiro-ministro e acusou-o de estar de férias enquanto estavam a acontecer os incêndios de Pedrógão.

"É mentira, é mentira!", gritou Costa, visivelmente exaltado com o idoso, no último dia da campanha eleitoral.

Recorde-se que o primeiro-ministro estava de férias em junho de 2017, quando ocorreram os incêndios