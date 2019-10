Condutor em fuga provoca vítima mortal em Coimbra

Um homem de 27 anos atropelou uma pessoa, que acabou por não resistir aos ferimentos, enquanto era perseguido por agentes da PSP na Avenida Fernão de Magalhães, em Coimbra.

O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira. O homem estava estacionado na Rua Pedro Olaio quando avistou agentes da PSP e abandonou o local de forma suspeita, de acordo com as autoridades que optaram por tentar intercetar o condutor, mas este não parou o carro, o que obrigou as autoridades "a perseguirem a viatura sem recurso a sinalização de urgência, para que o seu condutor não se apercebesse da presença policial", pode ler-se no comunicado enviado pelas autoridades.

O suspeito ao aperceber-se da situação acabou por iniciar uma "condução muito agressiva" e ao fazer uma rotunda "fez uma travagem brusca, abrandando momentaneamente a marcha". As autoridades ao chegarem ao local viram um homem " com vestígios de sangue, levando a crer que o mesmo tinha sido vítima de atropelamento, pela viatura em fuga".

Apesar da presença dos meios de socorro, o homem, até ao momento não identificado, foi dado como cadáver no local.

Com o apoio da GNR, os agentes da PSP seguiram o suspeito até à sua residência e intercetaram-no, levando-o de seguida ao comando da PSP de Coimbra onde acusou 1,73 g/l de álcool e testou positivo para Cocaína no seu organismo.

O homem foi detido e a viatura foi apreendida, para ser sujeita a exames periciais. No sábado irá realizar-se a primeira interrogatória judicial.