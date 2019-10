Três homens acusados de provocar a morte de Mac Miller

Os três homens detidos, suspeitos de terem vendido drogas ao rapper Mac Miller, que causou uma overdose mortal ao artista, foram acusados esta quarta-feira, de acordo com promotores dos EUA.

Cameron Pettit, Stephen Walter e Ryan Reavis são acusados de terem vendido comprimidos de cocaína e oxicodona com fentanil ao cantor, o que acabou por causar a morte do jovem, em setembro de 2018. Esta não é a primeira vez que os arguidos são acusados de crimes relacionados com drogas e a acusação acredita que estes tenham continuado a vender droga até agosto de 2019.

O rapper de 26 anos morreu de overdose por consumir fentanil (opioide), juntamente com cocaína e álcool.