A pensar na segurança dos peões, Amadora ilumina passadeiras com cores dos sinais

A Câmara Municipal de Amadora lançou uma iniciativa para os que não conseguem largar o telemóvel... nem para passar a estrada. A pensar na segurança dos moradores e para tentar diminuir o número de atropelamentos, a autarquia decidiu implementar um sistema luminoso no chão, que funciona em simultâneo com as luzes dos semáforos, a que deu o nome de 'smartcross'.

Este novo sistema pode ser encontrado nas ruas principais da Amadora."O objetivo desta medida passa por prevenir acidentes causados pela distração com o uso do telemóvel e de outros aparelhos eletrónicos", lê-se na nota da autarquia enviada às redações. Além de ajudar os peões, as 'smartcrosses' apoiam também os condutores, que muitas vezes, por motivos de luminosidade, não conseguem ver a luz do sinal.

Este é um projeto pioneiro em Portugal. A primeira 'smartcross' foi implementada no verão de 2017, na passadeira da Rua Elias Garcia, junto ao Centro Comercial Babilónia. Neste ano, já foram implementadas mais nove 'smartcrosses' nas vias principais. É previsto que, até ao final do ano, sejam colocadas mais duas.

São estas as ruas saber em podem ser encontradas as ‘smartcross’:

Rua Elias Garcia com a Rua 1.º Dezembro- Rua Elias Garcia com a Av. Sacadura Cabral

Rua Elias Garcia com a Rua Heliodoro Salgado

Rua Elias Garcia com a Av. Nuno Álvares Pereira / Rua António Feijó- Rua Elias Garcia com a Rua das Indústrias- Av. Conde Castro Guimarães (Nó do Borel)

Rua Elias Garcia com a R. Eng.º Ângelo Fortes- Estrada Serra da Mira, R. Oliveira Martins, Rua Joaquim Namora e Praceta Notícias da Amadora

Alto Maduro (Estrada Salvador Allende)- Av. D. Carlos (acesso ao túnel)

Largo 1.º Maio (Brandoa)- Av. D. José com a R. Dr. Arlindo Vicente