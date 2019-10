Casal é surpreendido no dia do casamento por... Rod Stewart

Um casal britânico foi surpreendido no dia do seu casamento, na passada quarta-feira, por uma visita do músico Rod Stewart. Sem os noivos saberem, o cantor apareceu no Caesars Palace, em Las Vegas, com um guitarrista e um violinista e encantou todos os convidados. E tudo graças ao hotel.

Depois da companhia aérea, Thomas Cook ter entrado em falencia, no passado dia 23 de setembro, Andrew Aitchison e Sharon Cook, de Liverpool, Inglaterra, julgaram mesmo que teriam que cancelar o casamento. O casal já tinha todos os bilhetes comprados, tanto para eles como para os convidados, à empresa.

O Caesars Palace ao saber da situação decidiu oferecer-se para ajudar o casal, e pagou as passagens aos noivos e aos convidados através da Delta. Além disso, para compensar toda a situação stressante que os noivos tinham passado nas últimas semanas, sem saber se a cerimónia iria ou não acontecer, o hotel decidiu convidar Rod Stewart, que estava em Los Angeles na mesma altura, para aparecer e cantar umas músicas.

Andrew Aitchison fez uma publicação no Twitter onde agradeceu a presença de Stewart e disse que o dia parecia ter sido um "sonho". "Acordámos hoje com uma ressaca sem saber se isto realmente aconteceu, parece um sonho. O Rod ajudou a tornar este dia melhor dia das nossas vidas. Obrigado do fundo do coração, é uma lenda Sir Rod. A Minha única preocupação é que Sharon não o largou nunca!"