Autarca do PS anuncia identidade do idoso que exaltou António Costa

A identidade do homem que fez o primeiro-ministro exaltar-se esta tarde já é conhecida. O idoso chama-se Joaquim Elias e foi autarca eleito pelo CDS-PP, em Lisboa, na antiga freguesia de São José.

O socialista que preside à junta de freguesia de Santa Maria Maior, Miguel Coelho partilhou a informação na sua conta de Facebook. "Está tudo dito..... vergonha para a direita. A senhora Cristas devia, ainda hoje, apresentar publicamente desculpas ao António Costa", escreveu na publicação.

Também o filho de Joaquim Elias, também com o mesmo nome, é assessor do CDS na Assembleia Municipal de Lisboa e é autarca na junta de Freguesia de Santo António.Recorde-se que o idoso garantiu aos jornais presentes no local que sempre foi "socialista".