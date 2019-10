Mariana Monteiro e João Mota de costas voltadas? Redes sociais aparentam que sim

Depois de sete anos juntos, Mariana Monteiro e João Mota aparentam ter seguido caminhos diferentes. A atriz decidu eliminar as fotografias que tinha com o companheiro da sua página oficial de instagram e o ator, apesar de não ter eliminado todas as fotografias, apagou algumas onde estava acompanhado por Mariana Monteiro.

Apesar de nenhum dos dois ter falado do possível fim da relação, ambos partilharam citações nas suas redes sociais. "Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo", escreveu Mariana Monteiro. João Mota não perdeu tempo e rapidamente partilhou uma fotografia num telhado, onde escreveu: "Do telhado é que se vê bem. Destes… não dos de vidro".