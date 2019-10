Adeptos revoltam-se com jogadores do Desp. Aves

Depois do Desp. Aves ter perdido o jogo frente ao Tondela, os adeptos mostraram-se revoltados e alguns chegaram mesmo a ameaçar os jogadores do clube.

À saida do Estádio do Desportivo das Aves, alguns jogadores foram interceptados por alguns adeptos, que os insultavam pela performance durante o jogo. Miguel Tavares foi o jogador que passou o momento mais complicado esta tarde, com os adeptos a abrir a porta do carro em que seguia.

A intervenção da GNR conseguiu evitar que a situação se complicasse e chegou mesmo a montar um perímetro de segurança, para afastar os adeptos do estádio e dos jogadores.