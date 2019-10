Homem despistou-se contra um muro em Barcelos

Um homem despistou-se contra um muro na madrugada deste domingo, na freguesia de Alvelos, em Barcelos, no distrito de Braga.

A vítima, de 55 anos, ficou com ferimentos, na sequência do despiste, tendo sido assistido no local pelo INEM de Barcelos e os Bombeiros Voluntários de Barcelinhos.

O automobilista entrou despiste na Rua 25 de Abril, cerca da 01h30 da madrugada deste domingo, tendo embatido no muro de uma habitação, acabando por causar rebentamento de uma conduta da empresa Águas de Barcelos.