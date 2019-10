Sacerdote suspenso por alegado abuso sexual de menor

A Igreja Católica na República Dominicana anunciou a suspensão preventiva de um sacerdote colombiano por alegado abuso sexual de um menor.

O sacerdote suspenso foi identificado como Aleycer Vivas Ortiz. O bispo de Bani, Victor Masalles, condenou o abuso e afirmou que está a oferecer “todo o apoio, acompanhamento e solidariedade” à família.

A diocese não forneceu mais detalhes sobre o caso, nem especificou a data ou o lugar em que foram cometidos, nem as circunstâncias.

Segundo o bispo, a diocese colocou Vivas Ortiz à disposição da Justiça, e assegurou que está a colaborar com o processo de investigação, esperando que as autoridades apliquem todas as sanções previstas no código penal.

Em outubro de 2018, a Igreja Dominicana suspendeu outro sacerdote depois deste ter revelado que tinha tido relações "impróprias" com um menor no município de Sabana Grande de Boyá, província de Monte Plata (sudeste).