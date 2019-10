Luta entre passageiros obriga a aterragem de emergência em Faro

O avião da companhia low cost Easy Jet, que partiu de Manchester às 17h35 e tinha como destino Tenerife, foi obrigado a aterrar no aeroporto de Faro cerca de duas horas depois devido a uma luta entre dois grupos de passageiros britânicos.

Segundo o The Mirror tudo começou com uma discussão que rapidamente escalou para a violência. Numa primeira fase uma hospedeira de bordo ainda sentou os dois grupos em zonas diferentes do avião, mas pouco depois a discussão subiu de tom e partiu mesmo para o confronto físico, com vários socos à mistura.

Perante o descontrolo dos dois grupos foram vários os passageiros que tentaram acalmar os envolvidos, mas tudo piorou depois de um dos homens cuspir na cara de uma mulher que seguia no avião.

Depois do avião ter aterrado a polícia entrou no avião e escoltaram sete homens que participaram no conflito.

“Podemos confirmar que o voo EZY1903 que fazia a viagem de Manchester para Tenerife, no dia 3 de outubro, teve de ser desviado depois de alguns passageiros terem perturbado o voo. Os mesmos foram recebidos pela polícia à chegada a Faro”, confirmou a Easy Jet.