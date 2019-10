Temperaturas chegam aos 33 graus

As temperaturas máximas vão subir esta semana, com Lisboa a chegar, esta segunda-feira, aos 29 graus, Faro aos 31, e Santarém, Évora e Beja aos 33 graus.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até meio da manhã.

Amanhã, estima-se que as temperaturas continuem altas para a época, sendo esperado céu pouco nublado ou limpo, ainda que no Litoral a norte do Cabo Raso possa haver muitas nuvens.

Por outro lado, quarta-feira está prevista uma ligeira descida das máximas, que contudo voltarão a subir na quinta-feira, mantendo altas as temperaturas para o fim de semana.