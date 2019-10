Elton John revela que esteve às portas da morte e que não falou com a mãe vários anos

Elton John vai lançar, este mês de outubro, uma autobiografia, onde revela alguns momentos mais difíceis da sua vida. No livro de memórias, intitulado de “Eu: Elton John”, o músico começa por falar da relação difícil com a mãe, com quem esteve sete anos sem falar, e a batalha contra o cancro, que o chegou a deixar às portas da morte.

Na publicação, Elton John explica que a mãe, Sheila Farebrother, sempre foi muito crítica, tanto no trabalho, como na sua vida pessoal.

“Se eu criava um novo álbum, era lixo; se eu comprasse um quadro, era muito feio; se tocava num concerto solidário, foi a performance mais chata que ela assistiu e que foi salva pela participação de outro artista ”, conta o artista, de 72 anos, revelando que acabou por se afastar da mãe quando se casou com o seu marido e pai dos seus filhos, David Furnish, em 2014.



“Quando o Zachary nasceu já não nos falávamos. Um jornalista, à procura de uma notícia perguntou à minha mãe como se sentia por não conhecer o primeiro neto. E ela disse que isso não a incomodava porque nunca havia gostado de crianças ”, recordou, referindo ainda que, apesar de tudo, o momento da morte da sua mãe foi difícil.



No livro, o cantor conta ainda que, no mesmo ano da morte da mãe, também esteve às portas da morte devido a um cancro na próstata. Elton John revela que não se quis submeter a quimioterapia e que preferiu submeter-se a uma cirurgia mais complicada para evitar atrapalhar a sua agenda. Os problemas viriam a revelar-se após a cirurgia.

“Eles levaram-me ao hospital King Edward VII, em Londres, onde me fizeram um exame. Disseram-me que a minha condição era tão grave que o hospital não tinha o equipamento necessário para lidar com aquilo”, recordou.

“Os médicos disseram ao David que eu estava a 24 horas da morte... Se a tour sul-americana tivesse continuado por mais um dia, eu teria morrido. Fiquei acordado a noite toda, imaginando se iria morrer. No hospital, apenas rezei: ‘não me deixe morrer, deixe-me ver os meus filhos novamente, dê-me um pouco mais de tempo’ ", disse.

O cantor fala ainda do momento em que descobriu que queria ser pai, depois de sempre achar que não queria formar uma família. O livro será lançado no dia 15 de outubro.