Politica

7 de outubro 2019

Quem é Joacine Katar Moreira?

Foi a primeira mulher negra a encabeçar as listas de um partido numas eleições legislativas. Chegou à direção do Livre após eleições partidárias. A aposta de quem nela votou, tanto nessa altura como agora, deu frutos: Joacine será a representante do Livre na Assembleia da República.