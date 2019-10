José Castelo Branco indignado com legislativas: "Um pró-nazi ganhou"

Depois de André Ventura conquistar um lugar no Parlamento, José Castelo Branco utilizou as redes sociais para se mostrar indignado com o resultado das eleições legislativas de 2019 e criticar o líder do Chega.

“Estou assustadíssimo! Como é possível a extrema-direita conseguir um lugar no parlamento?”, começou por questionar num vídeo partilhado no instagram.

“Isto não tem descrição! Bichas, sejam unidas porque a outra vai dar cabo de vocês todas. Tenham cuidado. Senhor André, seja generoso, tenha compaixão da comunidade cigana, que não lhe fez mal nenhum, e veja se fica mais bem resolvido porque os portugueses precisam de paz, amor e alegria”, acrescentou.

Num outro vídeo, onde o socialite surge a conversar com a mulher, Betty Grafstein, Castelo Branco acusa os portugueses de serem extremistas.

“Acreditas, meu amor, um pró-nazi ganhou. E o nome dele é André Ventura, alguma coisa assim. Ele é antissemita, anti-LGBT, é anti-tudo...", afirmou, na publicação que tem como legenda:"portugueses extremistas".

Recorde-se que José Castelo Branco e André Ventura já haviam estado envolvidos numa outra troca de palavras menos agradável.