Cristina Ferreira responde a 'provocação' nas redes sociais

A SIC faz anos hoje. Faço parte da festa desde o dia 7 de janeiro. Aqui tenho cumprido todos os sonhos. Saboreado cada fatia de bolo. E hoje ainda hei-de morder a vela. Para que outros desejos se tornem realidade. 😉 Parabéns. 🎉

A post shared by Cristina Ferreira (@dailycristina) on Oct 6, 2019 at 4:47am PDT