Assaltou banco um dia antes de casar para pagar cerimónia

Um homem entregou-se à polícia, esta sexta-feira, depois de assaltar um banco, no estado norte-americano do Texas, para pagar o casamento.

Heath Edward Bumpous foi detido depois de a sua noiva o convencer a entregar-se. A mulher viu as imagens de videovigilância do banco partilhadas pelas autoridades no Facebook e percebeu que o suspeito se tratava do seu noivo.

"Ele disse que se iria casar amanhã (um dia depois da detenção), então não tinha dinheiro suficiente para a aliança que queria comprar e precisava de pagar o local da cerimónia ", disse o xerife Woody Wallace.

O homem entrou no banco e exigiu dinheiro alegando ter uma arma. Depois fugiu com o dinheiro de carro.

A polícia revelou que a maior parte do dinheiro roubado foi recuperado.

Esward Bumpous vai agora ser julgado por roubo agravado.