Taarabt. "Sempre fui um bom rapaz, mas às vezes perdia-me"

Adel Taarabt admitiu, em entrevista à revista FourFourTwo, que o Benfica foi “o melhor” que lhe aconteceu e recordou a má reputação que ganhou numa determinada altura da sua carreira.

"Demorei três anos a adaptar-me ao Benfica, porque quando jogava em Inglaterra tinha de virar-me sozinho. Não tinha ninguém a ajudar-me. Aqui, é tudo muito mais organizado e tornei-me num profissional muito melhor. Perdi 10 ou 11 quilos, com o meu trabalho árduo. Não tens escolha. Nunca trabalhei tanto como no Benfica para ganhar uma oportunidade", começou por contar o médio, de 32 anos, à revista britânica.

Questionado sobre a reputação que a determina altura ganhou, o internacional marroquino admitiu que não foi uma fase fácil na sua vida.

“Recentemente fui chamado à seleção de Marrocos. A última vez que lá joguei foi há três anos, mas lá estavam sempre a falar de mim. É duro, mas a dada altura tens que aceitar as coisas como elas são”, admitiu.

"No meu primeiro ano (2015) estava com excesso de peso. Ao fim de dois ou três meses perdi dois ou três quilos, mas isso não é nada. Ao longo da minha carreira nunca fui muito paciente, queria que as coisas acontecessem rapidamente, porque queria ajudar a equipa. Tinha dificuldades em aceitar o lugar no banco de suplentes e, por isso, nem sempre reagia bem. No Benfica fizeram-me perceber que tinha de aceitar as regras. Estar, agora, no Benfica foi o melhor que me aconteceu na carreira. Eles mudaram-me enquanto homem. Sempre fui um bom rapaz, mas às vezes perdia-me. Eles fizeram-me ver que não tinha sempre razão", confessou.