Fogo em armazéns numa zona industrial no Seixal está dominado

Encontra-se dominado o incêndio que, esta terça-feira, deflagrou em três armazéns em Pinhal de Frades, no concelho do Seixal.

"O incêndio está dominado, encontrando-se no local 59 operacionais, com o apoio de 21 veículos. Sabemos que a cobertura dos armazéns colapsou, mas ainda não é possível quantificar danos", disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal em declarações à agência Lusa.

De acordo com a mesma fonte, o incêndio não causou vítimas.

Recorde-se que o alerta para o incêndio foi dado pelas 06h35. Fonte do CDOS havia dito que os armazéns albergavam “bens penhorados”.