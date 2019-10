João Baião vive aniversário difícil devido à morte da mãe

Mãe do apresentador morreu na véspera do seu aniversário.

Morreu, esta segunda-feira, a mãe de João Baião, na véspera do aniversário do apresentador, que hoje celebra 58 anos.

A notícia da morte de Maria Luísa, de 85 anos, foi avançada pelo produtor da Companhia do Teatro Maria Vitória, Hélder Reis, e depois confirmada por algumas das amigas de João Baião.

Através do Instagram, Catarina Furtado foi uma das primeiras a dirigir uma mensagem ao apresentador.

"Querido João! Dia de festejar o teu aniversário mas o dia não podia ser mais difícil para ti e para o filho que sempre foste. E tu 'sabes' que os dias não são escolhidos por acaso. Hoje é dia de receberes, mais uma vez na tua vida, o maior de todos os abraços: O abraço capaz de celebrar uma vida e um coração cheio e capaz, ao mesmo tempo, de dar muito consolo e força. Esse abraço de quem te gosta!", escreveu.

Também Tânia Ribas de Oliveira felicitou o amigo e ao mesmo tempo deixou-lhe uma mensagem de força, recordando que também o pai do apresentador morreu na véspera do seu aniversário, em 2010.

"O meu João faz anos hoje. O meu, o nosso João. Na maior parte dos dias, o seu coração ri. Hoje, tem motivos para chorar também. A partida da mãe (e do pai, há 9 anos) na véspera do seu aniversário, é um golpe demasiado duro. Mas é impossível não dar os parabéns ao João, pela vida bonita que tem tido e por toda a que vem aí. O melhor de todos nós, é ele. Estou aqui, sempre. Parabéns, meu amor", lê-se na publicação partilhada no Instagram.

"Uma das minhas pessoas preferidas faz anos hoje. E vive uma das dores maiores - a despedida da sua mãe. Eu testemunhei nos últimos 25 anos (somos amigos há 25 anos) o exemplo de filho que sempre foi. A dedicação, o amor, a ternura. O meu João gosta muito de fazer anos. Eu gosto tanto, tanto dele. Não há muito a acrescentar, apenas o Amor ( que é tudo ). Parabéns meu querido. Um abraço muito apertado", escreveu também Rita Ferro Rodrigues.