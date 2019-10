Politica

8 de outubro 2019

Marcelo já indigitou António Costa como primeiro-ministro

Quando os resultados finais oficiais das eleições forem publicados , "seguir-se-á a primeira reunião do novo Parlamento e a nomeação e posse do Governo e, no prazo máximo de dez dias após a nomeação, a submissão do programa do Governo à apreciação da Assembleia da República", refere a nota da Presidência da República, publicada no site oficial.