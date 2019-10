Tinder remove biografia polémica e Twitter delira: "Ando numa cadeira de rodas o dia todo, mas vou acompanhar-te a noite toda"

Niall Taylor, que sofre de distrofia muscular congénita, viu o Tinder censurar a sua biografia, depois de o jovem criar um perfil com uma frase polémica.

"Ando numa cadeira de rodas o dia todo, mas vou montar-te a noite toda", escreveu Taylor na sua descrição.

A aplicação de encontros acabou por censurar a biografia por se tratar de “conteúdo sexual”, mas os utilizadores do Twitter deliraram com o sentido de humor do jovem quando este partilhou o sucedido naquela rede social.

“Parece que os meus dias no Tinder acabaram", escreveu Niall, que é natural de Sunderlans, na Inglaterra, quando partilhou no Twitter a mensagem recebida pela aplicação.

A publicação conta já com mais de 18 mil e 500 ‘gostos’ e quase 3 mil comentários a elogiar Taylor e o seu sentido de humor “brilhante”.