Avião militar despenha-se na Alemanha

Causas do acidente ainda não foram reveladas.

Um avião militar despenhou-se, esta terça-feira, perto da cidade de Trier, na Alemanha.

Em declarações à Reuters, um porta-voz da Força Aérea daquele país revelou que a aeronave se tratava de um caça F16 da Força Aérea dos EUA.

O piloto conseguiu projetar-se do avião antes do embate e está agora a ser observado num hospital, no entanto não é conhecida a gravidade dos ferimentos.

A polícia local confirmou o acidente e avançou que o alerta foi dado pelas 15h15 (14h15 em Lisboa).