Sete arguidos confirmados no processo das golas antifumo

Entre os arguidos estão o ex-secretário do Estado da Proteção Civil José Artur Neves, que se demitiu no seguimento do caso, e o presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Mourato Nunes.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou esta terça-feira que existem sete arguidos no âmbito do programa Aldeia Segura/Pessoas Seguras, no qual está incluído o processo das golas antifumo.

"No âmbito do inquérito, foram constituídos, por reporte aos factos integradores do crime de fraude na obtenção de subsídio, sete arguidos, duas pessoas coletivas e cinco pessoas singulares", declarou a PGR à agência Lusa.

Recorde-se que no dia 18 de setembro, foram realizadas várias buscas por parte do Ministério Público e da Polícia Judiciária, por suspeita de fraude na obtenção de subsídio, de participação económica em negócio e corrupção.