Um incêndio num prédio em Almada provocou a morte de uma pessoa e deixou ainda um ferido grave e um ligeiro, avançou o Correio da Manhã.

O alerta foi dado às 14h30. As chamas deflagraram na cozinha, no segundo andar de um prédio com quatro pisos.

As chamas já foram extintas pelos bombeiros, e o edifício foi evacuado.