O capelão do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho decidiu utilizar o humor para chamar à atenção dos fumadores que passam pela instituição hospitalar. Através de uma mensagem espalhada pelo hospital, Albino Reis pede aos fumadores para levarem consigo as suas beatas pois este já tem problemas que chegue com as suas.

Em entrevista à Lusa, o capelão admite que a sua brincadeira parece ter tido um resultado positivo, visto ser cada vez menos regular encontrar pontas e maços de tabaco vazios na via pública. "À volta da capela, pelo menos, resultou. Agora não se veem beatas de cigarros por lá, mas as outras continuam", disse em jeito de brincadeira.

"Já tenho problemas que cheguem com BEATAS. Por favor, leve as suas daqui para fora (e leve também os maços de tabaco vazios). OBRIGADO", pode-se ler na mensagem do capelão. Albino Reis confessou ainda que é bastante usual as pessoas falarem com ele sobre a mensagem e elogiarem-no pela forma "divertida" com que decidiu lidar com o assunto.

"Sempre me causou alguma indignação esta situação. Primeiro, o facto de as pessoas fumarem no espaço do centro hospitalar, local onde se tratam doenças, e, depois, atirarem as beatas e os maços de tabaco vazios para o chão quando, por vezes, têm cinzeiro e caixotes do lixo a dois palmos", referiu.

O capelão sublinha ainda que as "beatas da Igreja" foi apenas uma forma de brincar com a situação e nunca teve o intuito de ofender ninguém.