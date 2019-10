Acidente de trabalho provoca a morte de chefe da PSP

Um agente da PSP morreu, esta terça-feira, na sequência de um acidente de trabalho em Alfragide, distrito de Lisboa. O acidente ocorreu por volta das 14h08, segundo a Direção Nacional (DN) da PSP.

O homem de 58 anos era chefe principal da PSP e estava a trabalhar quando uma "manobra de uma empilhadora" o colheu. Apesar dos esforços da equipa médica do INEM e dos bombeiros, o homem não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local.

A Direção Nacional da PSP declarou que o Ministério Público e a Autoridade para as Condições do Trabalho já foram informadas sobre a situação e uma investigação "para determinar as circunstâncias do acidente" também já foi aberta.