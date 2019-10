Morreu Avelino Ferreira Torres

Avelino Ferreira Torres, antigo presidente da Câmara Municipal de Marco de Canaveses, morreu ontem no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel. O ex-autarca estava já internado há cinco dias e no final do ano passado tinha estado vários dias hospitalizado devido a uma infeção pulmonar grave.

O histórico do CDS era um homem controverso, até pelo seu envolvimento em diversos casos judiciais. Mesmo agora, estava a ser julgado no Tribunal de São João Novo, no Porto, por alegada falsificação de uma carta de confissão de dívida de um construtor.

Logo no início do julgamento, em dezembro de 2018, a defesa informou que o antigo autarca não poderia estar presente devido ao seu estado de saúde, justificando na altura que se tratava de “doença grave”.

Avelino Ferreira Torres nasceu a 26 de janeiro de 1945 em Amarante. Homem de sete ofícios, na década de 80 deteve sociedades em áreas como serração de madeiras e tipografia. Mais tarde conduziu os destinos da presidência do Futebol Clube do Marco. Em 1983 foi eleito presidente da Câmara de Marco de Canaveses, cargo que ocupou durante mais de duas décadas.

Evolvido em grandes processos, como o Apito Dourado – foi acusado, mas absolvido –, Avelino Ferreira Torres chegou também a participar no reality show Quinta das Celebridades, em 2005. Mais tarde ainda tentou chegar à liderança da autarquia de Amarante, sem sucesso.