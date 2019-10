Jovem morre a tentar salvar irmãos e primo depois de acidente deixar carro submerso

Um jovem de 18 anos e três crianças morreram, este domingo, na sequência de um acidente automóvel no estado do Delaware, nos EUA. Além de trágica, esta história começou a ser noticiada também pelo ato heroico de Wilis Lindsey, o jovem de 18 anos que conduzia a viatura.

De acordo com a imprensa norte-americana, o acidente aconteceu quando Willis levava os dois irmãos, de 16 e seis anos, o primo, de 12 anos, e a namorada, de 16 anos, para um jogo de futebol do irmão mais novo.

O carro, que se despistou, acabou por cair num canal de água e ficou completamente submerso. A única sobrevivente foi a namorada do condutor, que foi encontrada na margem pelas autoridades e que revelou que tinha sido Willis que a tinha ajudado a sair da água e que tinha regressado para salvar os irmão e os primos.

No entanto, nenhum dos quatro chegou a sair com vida da água.

O corpo do irmão de 16 anos e do primo do condutor foram encontrados ainda no carro. O corpo de Willis estava por perto, mas o do seu irmão mais novo continua desaparecido.

As causas do acidente estão ainda a ser investigadas.